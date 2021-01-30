مواقيت الصلاة اليوم السبت 30-1-2021 فى مصر
السبت 30/يناير/2021 - 03:57 ص
هبه محمدطباعة
يبحث المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى محركات الإنترنت "جوجل" عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 30-1-2021، ويوميًا ما ترتفع عمليات البحث عن مواقيت الصلاة في مصر وفي بعض مدن دول الخليج، نظرًا لتغير مواقيت الصلاة في فصل الشتاء.
ويقدم "الدستور" في تقرير يومي للباحثين عن أوقات الصلاة، كافة التفاصيل والمعلومات فيما يخص مواقيت الصلاة اليوم السبت 30-1-2021 في مصر والوطن العربي.
وقت صلاة الشروق: 6:46 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:08 صباحًا
موعد صلاة العصر: 3:07
موعد صلاة المغرب: 5:28 مساءً
موعد صلاة العشاء: 6:48
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر: 5:23 صباحًا
وقت صلاة الشروق: 6:54 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:12 صباحًا
موعد صلاة العصر: 3:10
موعد صلاة المغرب: 5:31 مساءً
موعد صلاة العشاء: 6:52
مواعيد الصلاة الإسماعلية
وقت صلاة الفجر: 5:14 صباحًا
وقت صلاة الشروق: 6:43 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:04 صباحًا
موعد صلاة العصر: 3:02
موعد صلاة المغرب: 5:24 مساءً
موعد صلاة العشاء: 6:44
موعد صلاة الفجر: 5:36 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:34 مساءً
موعد صلاة العصر: 3:45 مساءً
موعد صلاة المغرب: 6:11 مساءً
موعد صلاة العشاء: 7:22 مساءً
2 - مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر: 5:39 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:34 مساءً
موعد صلاة العصر: 3:41 مساءً
موعد صلاة المغرب: 6:07 مساءً
موعد صلاة العشاء: 7:20 مساءً
موعد صلاة الظهر: 12:06 صباحًا
موعد صلاة العصر: 3:41 مساءً
موعد صلاة المغرب: 6:39 مساءً
موعد صلاة العشاء: 7:51 مساءً
مواقيت الصلاة في القاهرةوقت صلاة الفجر: 5:18 صباحًا
وقت صلاة الشروق: 6:46 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:08 صباحًا
موعد صلاة العصر: 3:07
موعد صلاة المغرب: 5:28 مساءً
موعد صلاة العشاء: 6:48
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر: 5:23 صباحًا
وقت صلاة الشروق: 6:54 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:12 صباحًا
موعد صلاة العصر: 3:10
موعد صلاة المغرب: 5:31 مساءً
موعد صلاة العشاء: 6:52
مواعيد الصلاة الإسماعلية
وقت صلاة الفجر: 5:14 صباحًا
وقت صلاة الشروق: 6:43 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:04 صباحًا
موعد صلاة العصر: 3:02
موعد صلاة المغرب: 5:24 مساءً
موعد صلاة العشاء: 6:44
مواقيت الصلاة في بعض المدن بالدول العربية1 - مواقيت الصلاة في مكة المكرمة (المملكة العربية السعودية).
موعد صلاة الفجر: 5:36 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:34 مساءً
موعد صلاة العصر: 3:45 مساءً
موعد صلاة المغرب: 6:11 مساءً
موعد صلاة العشاء: 7:22 مساءً
2 - مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر: 5:39 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:34 مساءً
موعد صلاة العصر: 3:41 مساءً
موعد صلاة المغرب: 6:07 مساءً
موعد صلاة العشاء: 7:20 مساءً
مواقيت الصلاة في الرياضموعد صلاة الفجر: 5:11 صباحًا
موعد صلاة الظهر: 12:06 صباحًا
موعد صلاة العصر: 3:41 مساءً
موعد صلاة المغرب: 6:39 مساءً
موعد صلاة العشاء: 7:51 مساءً