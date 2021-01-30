مواقيت الصلاة اليوم السبت 30-1-2021 فى مصر







مواقيت الصلاة في القاهرة وقت صلاة الفجر: 5:18 صباحًا



وقت صلاة الشروق: 6:46 صباحًا



موعد صلاة الظهر: 12:08 صباحًا



موعد صلاة العصر: 3:07



موعد صلاة المغرب: 5:28 مساءً



موعد صلاة العشاء: 6:48



مواعيد الصلاة في الإسكندرية



وقت صلاة الفجر: 5:23 صباحًا



وقت صلاة الشروق: 6:54 صباحًا



موعد صلاة الظهر: 12:12 صباحًا



موعد صلاة العصر: 3:10



موعد صلاة المغرب: 5:31 مساءً



موعد صلاة العشاء: 6:52



مواعيد الصلاة الإسماعلية



وقت صلاة الفجر: 5:14 صباحًا



وقت صلاة الشروق: 6:43 صباحًا



موعد صلاة الظهر: 12:04 صباحًا



موعد صلاة العصر: 3:02



موعد صلاة المغرب: 5:24 مساءً



موعد صلاة العشاء: 6:44

مواقيت الصلاة في بعض المدن بالدول العربية 1 - مواقيت الصلاة في مكة المكرمة (المملكة العربية السعودية).



موعد صلاة الفجر: 5:36 صباحًا



موعد صلاة الظهر: 12:34 مساءً



موعد صلاة العصر: 3:45 مساءً



موعد صلاة المغرب: 6:11 مساءً



موعد صلاة العشاء: 7:22 مساءً



2 - مواقيت الصلاة في المدينة المنورة



موعد صلاة الفجر: 5:39 صباحًا



موعد صلاة الظهر: 12:34 مساءً



موعد صلاة العصر: 3:41 مساءً



موعد صلاة المغرب: 6:07 مساءً



موعد صلاة العشاء: 7:20 مساءً

مواقيت الصلاة في الرياض موعد صلاة الفجر: 5:11 صباحًا



موعد صلاة الظهر: 12:06 صباحًا



موعد صلاة العصر: 3:41 مساءً



موعد صلاة المغرب: 6:39 مساءً



موعد صلاة العشاء: 7:51 مساءً ويقدم "الدستور" في تقرير يومي للباحثين عن أوقات الصلاة، كافة التفاصيل والمعلومات فيما يخص مواقيت الصلاة اليوم السبت 30-1-2021 في مصر والوطن العربي.وقت صلاة الفجر: 5:18 صباحًاوقت صلاة الشروق: 6:46 صباحًاموعد صلاة الظهر: 12:08 صباحًاموعد صلاة العصر: 3:07موعد صلاة المغرب: 5:28 مساءًموعد صلاة العشاء: 6:48وقت صلاة الفجر: 5:23 صباحًاوقت صلاة الشروق: 6:54 صباحًاموعد صلاة الظهر: 12:12 صباحًاموعد صلاة العصر: 3:10موعد صلاة المغرب: 5:31 مساءًموعد صلاة العشاء: 6:52وقت صلاة الفجر: 5:14 صباحًاوقت صلاة الشروق: 6:43 صباحًاموعد صلاة الظهر: 12:04 صباحًاموعد صلاة العصر: 3:02موعد صلاة المغرب: 5:24 مساءًموعد صلاة العشاء: 6:441 - مواقيت الصلاة في مكة المكرمة (المملكة العربية السعودية).موعد صلاة الفجر: 5:36 صباحًاموعد صلاة الظهر: 12:34 مساءًموعد صلاة العصر: 3:45 مساءًموعد صلاة المغرب: 6:11 مساءًموعد صلاة العشاء: 7:22 مساءً2 - مواقيت الصلاة في المدينة المنورةموعد صلاة الفجر: 5:39 صباحًاموعد صلاة الظهر: 12:34 مساءًموعد صلاة العصر: 3:41 مساءًموعد صلاة المغرب: 6:07 مساءًموعد صلاة العشاء: 7:20 مساءًموعد صلاة الفجر: 5:11 صباحًاموعد صلاة الظهر: 12:06 صباحًاموعد صلاة العصر: 3:41 مساءًموعد صلاة المغرب: 6:39 مساءًموعد صلاة العشاء: 7:51 مساءً

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يبحث المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى محركات الإنترنت "جوجل" عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 30-1-2021، ويوميًا ما ترتفع عمليات البحث عن مواقيت الصلاة في مصر وفي بعض مدن دول الخليج، نظرًا لتغير مواقيت الصلاة في فصل الشتاء.