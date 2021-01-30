موعد شم النسيم 2021.. ومظاهر الاحتفال به

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد شم النسيم 2021 وذلك بالبحث عنه عبر المحركات الرئيسية للبحث، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي، خلال هذه الفترة خاصة عند قرب العيد، الذي يحتفل به الأقباط من كل عام، ويشارك في احتفالهم المسلمين وفرحتهم بالعيد الفرعوني الذي يذهب فيه المواطنين من كل عام إلى المنتزهات العامة، مصطحبين معهم المأكولات البحرية من الفسيخ والرنجة والفواكه وغيرها، ويستمتعون بيوم جميل وسط العائلة والأحبة، حيث ويعد شم النسيم 2021، من أهم الأعياد الفرعونية.

موعد شم النسيم 2021

3 مايو 2021 هو موعد شم النسيم، حيث يختلف قدومه هذا العام مع قدوم شهر البركات رمضان المعظم، حيث يصوم المسلمين هذا العام، وأيضا سيأتي في ظل ظروف الأزمة الصحية التي تعيشها المجتمعات العربية والإسلامية والأوروبية، من جائحة كورونا التي تسببت في خسائر كبيرة وضخمة في الأورواح والمؤسسات حول العالم.

ويمنح المواطنون يوم شم النسيم إجازة رسمية حيث يعتبر عطلة رسمية في مختلف القطاعات والمؤسسات، حيث يأخذ العاملين في القطاع العام والمصالح الحكومية والبنوك والشركات الخاصة، حيث تصدر وزارة القوى العاملة قرار مماثلا للقطاع الخاص أجازة مدفوعة الأجر.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

في الأيام الطبيعية وبدون أزمات صحية، تختلف مظاهر الاحتفال بشم النسيم بين عائلة وأخرى، إلا أن ما يجمعهم هو الخروج وسط المنتزهات العامة والحدائق، والسير على كورنيش النيل، مع المأكولات البحرية والفواكة والمشروبات الساخنة والبادرة، في قضاء يوم ممتع، بينما يذهب أخرون إلى البحر والجلوس أمامه.

بينما العام الماضي اختلفت تمامًا مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم حيث لم تخرج العائلات المصرية إلى المتتزهات، وذلك نظرًا لجائحة كورونا التي انتشرت في العالم بداية من 2020، والتي اجبرت الجميع على الالتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة، وتقليل العمالة، وتقليص عدد العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والعمل بالتناوب، مما قضى المصريين هذا اليوم داخل جدران المنزل، وسط حالة من الحزن الشديدة حيث أنهم غير معتادين على هذا.

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