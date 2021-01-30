الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا في منظومة التأمين الصحي

تستعد محافظة الإسماعيلية، لانطلاق منظومة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، خلال أيام، في 3 مستشفيات، و٢٢ مركزا ووحدة صحية.ومن المقرر أن تبدأ المنظومة في محافظة الإسماعيلية بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرفة داخلية، و13 أسِرة رعاية.وكذلك مجمع الإسماعيلية الطبي، الذي يضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات الطبية على أعلى مستوى للمواطنين، بالإضافة إلى مستشفى 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، الذي يضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسِرة رعاية مركزة، و6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، كما تشمل مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة تشغيل ٢٢ مركز ووحدة صحية، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، بتكلفة للمشروع 10،125 مليار جنيه مصري، تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظة، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، إلى جانب قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.وتعد محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا بمنظومة التأمين الصحي، حيث سجل بالمنظومة في الإسماعيلية 1.1 مليون من 1.3 مليون إجمالي سكان المحافظة.ومن المقرر اتباع التكنولوجيا في عملية إدارة المنظومة الجديدة لتوفير سبل الرعاية الطبية للمنتفعين سيتحقق رضاء المنتفع عن الخدمة، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة دون تمييز من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد "مستقبل صحة مصر".ويستهدف المشروع تقديم تغطية صحية شاملة لأبناء الإسماعيلية، والبالغ عددهم أكثر من 1.3 مليون مواطن، وذلك من خلال 12 مستشفى و54 مركز ووحدة صحية.