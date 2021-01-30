الجزائر تشارك فى اجتماعات لجنة الدفاع والسلامة بالاتحاد الأفريقى

شارك اللواء محمد قايدي، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير "هيئة العمليات" بالجيش الجزائري، اليوم السبت، في اجتماعات الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة بالدفاع والسلامة والأمن للاتحاد الإفريقي، والتي عقدت بالفيديو كونفرانس.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية- في بيان: إنه "في إطار الاجتماعات الدورية الاستثنائية للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن للاتحاد الإفريقي، وممثلا للسيدين وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، شارك اللواء محمد قايدي، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي اليوم في اجتماعات الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة بالدفاع والسلامة والأمن للاتحاد الإفريقي عبر الفيديو كونفرانس تحت الرئاسة الدورية لدولة جنوب إفريقيا".وأوضح البيان أن اللقاء الذي سبقه اجتماع لخبراء دول أعضاء الاتحاد الإفريقي، شهد حضور قيادات وضباط من مختلف الأسلحة وممثل عن وزارة الخارجية، وتمحور جدول أعماله حول عقيدة هذا الاتحاد، وعمليات دعم السلم، وكذا المبادئ والمبادرات الأساسية الموجهة الرامية لدعم السلم والأمن والاستقرار عبر كامل القارة الإفريقية.