غدًا.. وزيرا النقل والبترول يلقيان بيانيهما بمجلس النواب

يواصل مجلس النواب، غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلساته العامة للاستماع لعدد من وزراء الحكومة حول ما تم إنجازه ضمن برنامج الحكومة «مصر تنطلق» وكذلك الملفات التي لم يتم تنفيذها.ويلقي، غدا الأحد، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بيانه أمام الجلسة العامة عن إنجازات الوزارة في مجال مشروعات النقل القومية الكبرى وشبكة الطرق القومية ومشروعات تطوير وتحديث السكة الحديد ومترو الأنفاق.كما يستعرض الفريق كامل الوزير أمام نواب البرلمان مشروع القطار الكهربائى ومختلف المشروعات الأخرى الخاصة بالنقل واستكمال مشروعات الطرق على مستوى الجمهورية.كما يلقي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بيانه أمام مجلس النواب، غدا الأحد، ومن المقرر أن يستعرض الملا أمام البرلمان فى نفس الجلسة الإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر فى مجالات الاستكشافات البترولية والغاز الجديدة، ويتطرق الوزير إلى استراتيجية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات البترولية والغاز فى عام 2023، والاهتمام الكبير من قطاع البترول والغاز بمشروعات القطاع داخل محافظات ومدن الصعيد.