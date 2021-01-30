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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء تلقي طلبات نقل الموظفين للعمل بالنيابة العامة

السبت 30/يناير/2021 - 01:22 م
النيابة العامة
النيابة العامة
حسام محفوظ
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بدأت إدارة النيابات بمكتب النائب العام تلقي طلبات نقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى وظائف شاغره بالنيابة العامة.

وتقدم طلبات النقل اعتبارًا من يوم 30 يناير الجاري حتي يوم 18 فبراير المقبل من الساعة 12 ظهرًا حتي الساعة 3 عصرًا ولن تقبل أية طلبات بعد ذلك التاريخ.

وأعلنت النيابة عن تلقيها طلبات نقل العاملين الدائمين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولانحته التنفيذية، أو قانون الهيئات العامة؛ للعمل بالنيابة العامة بمختلف محافظات الجمهورية.

وحدد النيابة الوظائف المطلوبة وهى:
أولًا: باحث بالدرجات التخصصية الدرجة الثانية والدرجة الثالثة وذلك طبقا للشروط الاتية: المهارات - أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الالي واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية والمؤهل - مؤهل عال مناسب.

ثانيا -كاتب بالدرجات الكتابية التالية: الدرجة ثالثة والدرجة الرابعة وذلك طبقا للشروط الاتية:

المهارات - الإجادة التامة للقراءة والكتابأن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الالي اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية

المؤهل:- فوق متوسط أو متوسط

كما أن العاملين الراغبين في النقل للعمل بالنيابات بمختلف المحافظات يستفيدون بالمزايا التالية:

1. يتقاضى المنقولون كافة البدلات التي تصرف للعاملين بالنيابة العامة.

2. بالإضافة إلى مزايا أخرى.

3. يتقاضى المنقولون مستحقاتهم المالية والتي لا تقل عما كانوا يتقاضونه قبل النقل تقريبا.

4- سيتم مراعاة التوزيع الجغرافي (محل السكن) للعاملين بحيث الحاق الموظف بالنيابة في محيط سكنه كما أن الشروط العامة للمتقدم هي:

النوع: ذكر أنثى

السن: لا يزيد المتقدم عن 45 عاما وقت التقدم للإعلان

المستندات المطلوبة

1. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم

2. صورة من المؤهل الدراسي

3. صورة من بطاقة الرقم القومي مدون عليها رقم الهاتف

4.الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة

5. موافقة جهة العمل علي النقل بالدرجة المالية

6.موافقة الموظف على النقل للعمل بالنيابة العامة.

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