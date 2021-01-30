بدء تلقي طلبات نقل الموظفين للعمل بالنيابة العامة

بدأت إدارة النيابات بمكتب النائب العام تلقي طلبات نقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى وظائف شاغره بالنيابة العامة.وتقدم طلبات النقل اعتبارًا من يوم 30 يناير الجاري حتي يوم 18 فبراير المقبل من الساعة 12 ظهرًا حتي الساعة 3 عصرًا ولن تقبل أية طلبات بعد ذلك التاريخ.وأعلنت النيابة عن تلقيها طلبات نقل العاملين الدائمين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولانحته التنفيذية، أو قانون الهيئات العامة؛ للعمل بالنيابة العامة بمختلف محافظات الجمهورية.وحدد النيابة الوظائف المطلوبة وهى:أولًا: باحث بالدرجات التخصصية الدرجة الثانية والدرجة الثالثة وذلك طبقا للشروط الاتية: المهارات - أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الالي واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية والمؤهل - مؤهل عال مناسب.ثانيا -كاتب بالدرجات الكتابية التالية: الدرجة ثالثة والدرجة الرابعة وذلك طبقا للشروط الاتية:المهارات - الإجادة التامة للقراءة والكتابأن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الالي اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصيةالمؤهل:- فوق متوسط أو متوسطكما أن العاملين الراغبين في النقل للعمل بالنيابات بمختلف المحافظات يستفيدون بالمزايا التالية:1. يتقاضى المنقولون كافة البدلات التي تصرف للعاملين بالنيابة العامة.2. بالإضافة إلى مزايا أخرى.3. يتقاضى المنقولون مستحقاتهم المالية والتي لا تقل عما كانوا يتقاضونه قبل النقل تقريبا.4- سيتم مراعاة التوزيع الجغرافي (محل السكن) للعاملين بحيث الحاق الموظف بالنيابة في محيط سكنه كما أن الشروط العامة للمتقدم هي:النوع: ذكر أنثىالسن: لا يزيد المتقدم عن 45 عاما وقت التقدم للإعلانالمستندات المطلوبة1. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم2. صورة من المؤهل الدراسي3. صورة من بطاقة الرقم القومي مدون عليها رقم الهاتف4.الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة5. موافقة جهة العمل علي النقل بالدرجة المالية6.موافقة الموظف على النقل للعمل بالنيابة العامة.