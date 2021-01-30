فيتنام تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا فى تفش جديد للعدوى

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، وذلك في تفش جديد للعدوى، حيث سجلت الإصابات في خمس مدن وأقاليم منها العاصمة هانوي.وأضافت الوزارة- في بيانها- أنها رصدت 32 من الحالات الجديدة في إقليم هاي دوانج، واثنتين في إقليم قوانج نينه المجاور.وذكرت أنها سجلت أكثر من 1700 إصابة بالفيروس منذ ظهوره قبل عام منها 873 حالة محلية.