فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الجمعة إغلاق بلاده لحدودها بدءًا من الأحد أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "ما لم يكن هناك مسوّغا قاهرا"، في محاولة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.وقال كاستيكس في أعقاب انعقاد مجلس الدفاع في قصر الإليزيه "سيتم حظر أي دخول إلى فرنسا وأي خروج من أراضينا باتجاه دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو منها، ما لم يكن هناك مسوّغا قاهرا، وذلك اعتبارا من الساعة 00،00 الأحد".