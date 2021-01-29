«تضامن الإسكندرية» توجه فرقها لمساعدة رب أسرة وأبنائه يعيشون بالشارع

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا لأسرة تقيم في الشارع بالإسكندرية، حيث يعاني الأب من داء الفيل، ولديه أبنائنا إحداهما تعاني من ضمور بالمخ، حيث وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بالتعامل مع الحالة على الفور.ورد بيان صادر عن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، على ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي بوجود رجل وأسرته بالشارع، والأب مريض بداء الفيل، ولديه ابنتين إحدهما مريضة بضمور في المخ والأخرى بحاجة لعمل عملية باللوز.وأوضح أنه تبين أنه قد ورد بلاغ من قبل للفريق المحلي لأطفال وكبار بلا مأوى وتم نزول الفريق من قبل، وبعد البحث تبين أن الأب يعمل بأحد الشركات ولكن المرتب لا يكفى والأسرة لديها سكن.وأضاف البيان أنه تم اليوم التوجه للحالة بناءً على توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، حيث توجهت الوحدة المتنقلة الأمل ٢، ولم تجد الوحدة الأسرة في نفس المكان المبلغ عنه.