أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 30-1-2021 فى البنوك
السبت 30/يناير/2021 - 06:01 ص
هبه محمدطباعة
ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت "جوجل" يوميًا من قبل المواطنين والمستثمرين عن سعر العملات الأجنبية، ولذلك يقدم لكم "الدستور" كافة التفاصل والمعلومات التي تخص أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 30-1-2021 في البنوك، وتشمل أسعار العملات الأجنبية كالأتي: (سعر الدولار اليوم في البنوك - سعر اليورو اليوم في البنوك - سعر الجنيه الأسترليني اليوم في البنوك - سعر الريال اليوم في البنوك).
وتداولت أسعاره في البنك الكريدي أجريكول نحو 19.05 جنيه للشراء أما البيع فسجل 19.20 جنيه، وبلغ سعره في البنك الأهلي الكويتي نحو 19.06 جنيه.
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سعر الدولار اليوم في البنوكسجل سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية، حيث شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، وبلغ سعره فيما يقرب إلى 15.68 جنيه للشراء في البنك الأهلي، وفي بنك عودة سجل نحو 15.62 جنيه للشراء، وللبيع سجل 15.68 جنيه، أما في البنك الأهلي سجلت العملة الخضراء نحو ما يقرب 15.66 جنيه للشراء، وللبيع سجل نحو 15.76 جنيه.
سعر اليورو اليوم في البنوكسجل متوسط سعر اليورو اليوم السبت 30-1-2021 في البنوك المصرية استقرارًا جيدًا، حيث بلغ سعره نحو ما يقرب إلى 18.89 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 19.18 جنيه.
وتداولت أسعاره في البنك الكريدي أجريكول نحو 19.05 جنيه للشراء أما البيع فسجل 19.20 جنيه، وبلغ سعره في البنك الأهلي الكويتي نحو 19.06 جنيه.
سعر الجنيه الأسترليني اليوم في البنوكتداولت أسعار الجنيه الأسترليني اليوم السبت في البنوك المصرية أعلى سعر أمام الجنيه المصري حتى وصل سعره حوالي 21.40 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وسجل الأسترليني في البنك HSBC نحو 21.45 جنيه للشراء، 21.71 جنيه للبيع.
سعر الريال اليوم في البنوكسجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنوك المصرية، نحو 4.11 جنيه للشراء أما البيع فسجل نحو 4.20 جنيه بالبنك الأهلي، وتقوقف سعر الريال عند 4.04 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد.
وتشهد الأسعار في البنوك حالة من التذبذب يوميًا بسبب الحالة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وبسبب الخلافات التي كانت تشهدها الولايات المتحدة بسبب الأنتخابات الأمريكية، حتى تم تعين الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيسًا منتخب على أمريكا، وتعهد بايدن بخطة جديدة حتى تتعفى جميع البورصات العالمية والخليجية وأسعار العملات الأجنبية.
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