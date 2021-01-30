أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 30-1-2021 فى البنوك

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر اليورو اليوم في البنوك

سعر الجنيه الأسترليني اليوم في البنوك

سعر الريال اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية، حيث شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، وبلغ سعره فيما يقرب إلى 15.68 جنيه للشراء في البنك الأهلي، وفي بنك عودة سجل نحو 15.62 جنيه للشراء، وللبيع سجل 15.68 جنيه، أما في البنك الأهلي سجلت العملة الخضراء نحو ما يقرب 15.66 جنيه للشراء، وللبيع سجل نحو 15.76 جنيه.سجل متوسط سعر اليورو اليوم السبت 30-1-2021 في البنوك المصرية استقرارًا جيدًا، حيث بلغ سعره نحو ما يقرب إلى 18.89 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 19.18 جنيه.وتداولت أسعاره في البنك الكريدي أجريكول نحو 19.05 جنيه للشراء أما البيع فسجل 19.20 جنيه، وبلغ سعره في البنك الأهلي الكويتي نحو 19.06 جنيه.تداولت أسعار الجنيه الأسترليني اليوم السبت في البنوك المصرية أعلى سعر أمام الجنيه المصري حتى وصل سعره حوالي 21.40 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وسجل الأسترليني في البنك HSBC نحو 21.45 جنيه للشراء، 21.71 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنوك المصرية، نحو 4.11 جنيه للشراء أما البيع فسجل نحو 4.20 جنيه بالبنك الأهلي، وتقوقف سعر الريال عند 4.04 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد.