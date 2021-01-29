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حوادث

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:33 م
الفنان تميم يونس
الفنان تميم يونس
نوران إمام
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حملة جريئة أطلقها عدد من المشاهير أزاحوا بها الستار عن طبيب أسنان شهير تحرش بهم وآخرين، ما دفعهم إلى تقديم بلاغات إلى النائب العام، للتحقيق معه وإصدار أمر بالقبض عليه وحبسه وإحالته للمحاكمة.

وكان قد روى الفنان تميم يونس واقعة تحرش تعرض لها وهو داخل عيادة طبيب أسنان شهير، مشيرًا إلى اندهاشه من فعلة هذا الرجل، الذي ظل أكثر من 35 عامًا يحيا وسط المجتمع، موضحا في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور إنستجرام، أنه تعرض لتلك الواقعة عندما كان في الثانية والعشرين من عمره.

تواصلت "الدستور" مع الخبير القانوني حسن يوسف لمعرفة الحكم الجنائي والموقف القانوني للطبيب المتهم بالتحرش بالرجال.

وأوضح "حسن" أن القانون يحمي الرجال مثل النساء تمامًا حتى في وقائع التحرش، موضحًا أنه رغم من أنها ظاهرة جديدة على المجتمع المصري إلا أنها يجب أن يتم التعامل معها بحزم شديد، موضحًا أن القانون يعاقب بالحبس والغرامة طبقا للمادة رقم 306 (أ، ب) من قانون العقوبات، سواء كان المتحرش به ذكرا أو أنثي، مؤكدا أنه وإذا كان الهدف من التحرش الحصول على منفعة جنسية ولو بكلمة أو إشارة، دون النظر للجنس تكون العقوبة بالسجن المشدد من 7 إلى 15 عامًا، إذ كان الضحايا أقل من 18 عامًا، وإذ زاد عمر الضحايا عن الـ18 عامًا، يكون السجن من 3 إلى 15 عامًا.

وأضاف "حسن "أن التحرش الرجالي يتبع معه طلب الشذوذ جنسي، مشيرا إلى أن التحريض على أفعال "قوم لوط" مجرم قانونا طبقا لما نصت عليه المادة 296 من قانون العقوبات وتكون العقوبة الحبس والغرامة كل من قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

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