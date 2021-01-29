غاندى صاحب استراتيجية اللا عنف بثقافة الجيزة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث عقدت مكتبة الدقي ورشة حكى، بعنوان "غاندي صاحب استراتيجية اللا عنف"، دارت حول نشأة المهاتما غاندي، الزعيم الروحي للهند، الذي نادى باستراتيجية اللاعنف والسلام والمساواة بين الناس ونبذ الحروب.بينما أقام بيت ثقافة زنين محاضرة بعنوان "أعراض فيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل معه" ألقتها د. كوكب أحمد عكاشة، رئيس قسم الثقافة الصحية بصحة بولاق الدكرور، كما قدم بيت ثقافة طموة محاضرة بعنوان "أضرار الإدمان"، أوضح فيها مسئول النشاط أضرار الإدمان، وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.نظمت مكتبة الهلال الأحمر محاضرة بعنوان "أهمية ترشيد استخدام المياه"، تناولت مسئولة النشاط الحديث عن العادات السيئة في استخدام المياه، والتى تؤدي إلى نقص حصة الفرد من مياه النيل مع الزيادة السكانية، وطرح طرق ووسائل ترشيد استهلاك المياه لضمان استمرار عجلة الحياة، كما عقدت مكتبة صول ورشة حكي بعنوان" المشكلة السكانية" تناولت تأثير الكثافة السكانية على شتى نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.نفذ بيت ثقافة أوسيم ورشة فنية لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيك، بينما أقامت مكتبة القطورى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "السد العالي"، وأقامت مكتبة الناصرية معرضًا فنيًا تضمن لوحات فنية لمواهب المكتبة، وفى قصر ثقافة الجيزة أقيمت مجموعة من الورش التدريبية تضمنت تدريبات مسرحية "الامتحانات لا تنتهي أبدا" تأليف إدواردو فيليبو، وإخراج محمد أسامة، و"أوبسيدو" عن قصة حصار لشبونة لجوزيه ساراماجو، تأليف محمد السباعي ومحمد هلال، وإخراج السعيد منسي، إلى جانب ورشة لتعليم العزف على البيانو.