جورجيا تخفف بعض قيود السفر في ظل انكماش الاقتصاد بأكثر من 6%

صرحت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا ناتيلا تورنافا اليوم الجمعة بأن بلادها تعتزم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة اعتبارا من مطلع فبراير المقبل، من أجل زيادة عدد الزائرين بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 6.1 بالمئة العام الماضي.وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن معدل الانكماش الاقتصادي العام الماضي تجاوز التوقعات، وأنه من المتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال العام الجاري.وأضافت بلومبرج أن المسافرين الوافدين إلى جورجيا سوف يطلب منهم تقديم شهادة سلبية لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلل (بي.سي.أر) لإثبات أنهم غير مصابين بفيروس كورونا.وكانت جورجيا أوقفت الرحلات الجوية المنتظمة في مارس الماضي بسبب تفشي الجائحة.