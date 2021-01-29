بعد وفاته.. نجمات ساهم محمد الصغير في إظهار جمالهن

"طول عمري ولد شقي، أحب المغامرة والتحدي، لا يوجد شيء صعب أو مستحيل" هذه كلمات قالها مصفف الشعر العالمي محمد الصغير خلال تدوينة في كتابه "أيام من عمري"، قبل وفاته اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن المعروف أن الصغير يتعامل مع الكثير من الفنانات المصريات والعالميات.



ليلى علوى ومحمد الصغير

تربط علاقة وطيدة ما بين الفنانة ليلى علوى ومصفف الشعر محمد الصغير، وهذا ما ذكره في كتابه "أيام من عمري"، حيث ذكر خلال سرده لكتابه العديد من الشخصيات والفنانات، قائلا عنها إنها واحدة من العائلة وصديقة وقامت بتربية مها ابنته، حيث قام بتصفيف قصة لها وعُرفت فيما بعد بقصة ليلى علوي، وتعتبر الفنانة أول من تعامل معه في بداية افتتاحه لصالون بمصر في الثمانينيات بالشيراتون.



ومن ليلى علوى لغيرهن من الفنانات اللاتي تعامل معهن مصفف الشعر محمد الصغير ومن أبرزهن صوفيا لورين، جيرى هول، وزوجة تونى بلير، ومع كلوديا شيفر، ومن المصريات ليلى علوى وإلهام شاهين وغيرهن.