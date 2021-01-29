بعد وفاته.. نجمات ساهم محمد الصغير في إظهار جمالهن
الجمعة 29/يناير/2021 - 12:57 م
شيماء دهبطباعة
"طول عمري ولد شقي، أحب المغامرة والتحدي، لا يوجد شيء صعب أو مستحيل" هذه كلمات قالها مصفف الشعر العالمي محمد الصغير خلال تدوينة في كتابه "أيام من عمري"، قبل وفاته اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن المعروف أن الصغير يتعامل مع الكثير من الفنانات المصريات والعالميات.
ليلى علوى ومحمد الصغير
تربط علاقة وطيدة ما بين الفنانة ليلى علوى ومصفف الشعر محمد الصغير، وهذا ما ذكره في كتابه "أيام من عمري"، حيث ذكر خلال سرده لكتابه العديد من الشخصيات والفنانات، قائلا عنها إنها واحدة من العائلة وصديقة وقامت بتربية مها ابنته، حيث قام بتصفيف قصة لها وعُرفت فيما بعد بقصة ليلى علوي، وتعتبر الفنانة أول من تعامل معه في بداية افتتاحه لصالون بمصر في الثمانينيات بالشيراتون.
ومن ليلى علوى لغيرهن من الفنانات اللاتي تعامل معهن مصفف الشعر محمد الصغير ومن أبرزهن صوفيا لورين، جيرى هول، وزوجة تونى بلير، ومع كلوديا شيفر، ومن المصريات ليلى علوى وإلهام شاهين وغيرهن.
بصمات مهرجان الجونة
وبأنامل صالون محمد الصغير ظهرت العديد من النجمات خلال دورات مهرجان الجونة السينمائي، وكانت لإطلالتهن شيء مميز للغاية.
وبأنامل صالون محمد الصغير ظهرت العديد من النجمات خلال دورات مهرجان الجونة السينمائي، وكانت لإطلالتهن شيء مميز للغاية.
شيرين رضا
أطلت شيرين رضا خلال افتتاح مهرجان الجونة لهذا العام بإطلالة جذابة ومختلفة، فكانت لتسريحة شعرها وهي الضفائر لمسة سحرية على استكمال الإطلالة الأنثوية.
أطلت شيرين رضا خلال افتتاح مهرجان الجونة لهذا العام بإطلالة جذابة ومختلفة، فكانت لتسريحة شعرها وهي الضفائر لمسة سحرية على استكمال الإطلالة الأنثوية.
إلهام شاهين
وللفنانة إلهام شاهين العديد من الإطلالات في صالون محمد الصغير، فمن بينها إطلالة لها بمهرجان الجونة وقصة شعر انسيابية، حيث انسدل شعرها على كتفيها بلونه البني الغامق في شكل جذاب.
وللفنانة إلهام شاهين العديد من الإطلالات في صالون محمد الصغير، فمن بينها إطلالة لها بمهرجان الجونة وقصة شعر انسيابية، حيث انسدل شعرها على كتفيها بلونه البني الغامق في شكل جذاب.
درة
ولدرة أيضًا إطلالة جذابة بشكل دائم خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت في إحدى المرات بقصة شعر من جانب صالون محمد الصغير بتسريحة ذيل حصان مرفوع.
ولدرة أيضًا إطلالة جذابة بشكل دائم خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت في إحدى المرات بقصة شعر من جانب صالون محمد الصغير بتسريحة ذيل حصان مرفوع.
فكان له نظرة مختلفة عن كافة مصففي الشعر ويدرك ما يناسب النجمة من خلال تدويره وجهها والعديد من التفاصيل إلى اختيار القصة المناسبة.