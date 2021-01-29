نيابة الأزبكية تُعاين موقع حريق التوفيقية

انتقل فريق من نيابة الأزبكية الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام الأول، لموقع حريق التوفيقية؛ للمعاينة والوقوف على أسباب اندلاع النيران.وتبين من التحريات الأولية عدم وقوع إصابات بسبب الحريق.وكشفت التحقيقات بأن الحريق اندلع بالطابق الأرضي للمخزن وامتدت النيران إلى باقي الأدوار، وقامت القوات بفرض كردون أمني حول العقار، وتم التعامل مع الحريق قبل امتداد النيران لباقي طوابق العقار والعقارات المجاورة.كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يُفيد بنشوب حريق في مخزن قطاع غيار، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية.