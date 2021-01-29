موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 29-1-2021 فى المحافظات
الجمعة 29/يناير/2021 - 04:02 ص
يقدم "الدستور" لقرائه موعد صلاة الجمعة وكذلك مواقيت الصلاة على مدار اليوم، في عدد من محافظات مصر شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
ونعرض فيما يلي لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29-1-2021 في عدد من محافظات مصر، وهي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان، وذلك كما يلي:
وتأتي تلك الخدمة انطلاقا من حرص موقع "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.
صلاة الفجْر 5:18
الشروق 6:48
صلاة الظُّهْر 12:08
صلاة العَصر 3:08
صلاة المَغرب 5:29
صلاة العِشاء 6:49
الشروق 6:55
صلاة الظُّهْر 12:13
صلاة العَصر 3:11
صلاة المَغرب 5:32
صلاة العِشاء 6:53
الشروق 6:44
صلاة الظُّهْر 12:04
صلاة العَصر 3:03
صلاة المَغرب 5:24
صلاة العِشاء 6:44
الشروق 6:32
صلاة الظُّهْر 11:56
صلاة العَصر 2:59
صلاة المَغرب 5:20
صلاة العِشاء 6:39
الشروق 7:07
صلاة الظُّهْر 12:37
صلاة العَصر 3:46
صلاة المَغرب 6:08
صلاة العِشاء 7:24
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ونعرض فيما يلي لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29-1-2021 في عدد من محافظات مصر، وهي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان، وذلك كما يلي:
وتأتي تلك الخدمة انطلاقا من حرص موقع "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.
موعد صلاة الجمعة اليوم 29-1-2021 في المحافظات
القاهرة 12:08
الإسكندرية 12:13
الإسماعلية 12:04
شرم الشيخ 11:56
أسوان 12:37
مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليومالقاهرة
صلاة الفجْر 5:18
الشروق 6:48
صلاة الظُّهْر 12:08
صلاة العَصر 3:08
صلاة المَغرب 5:29
صلاة العِشاء 6:49
مواعيد الصلاة في الإسكندريةصلاة الفجْر 5:24
الشروق 6:55
صلاة الظُّهْر 12:13
صلاة العَصر 3:11
صلاة المَغرب 5:32
صلاة العِشاء 6:53
مواقيت الصلاة في الإسماعيليةصلاة الفجْر 5:14
الشروق 6:44
صلاة الظُّهْر 12:04
صلاة العَصر 3:03
صلاة المَغرب 5:24
صلاة العِشاء 6:44
مواعيد الصلاة في شرم الشيخصلاة الفجْر 5:04
الشروق 6:32
صلاة الظُّهْر 11:56
صلاة العَصر 2:59
صلاة المَغرب 5:20
صلاة العِشاء 6:39
مواقيت الصلاة في أسوانصلاة الفجْر 5:42
الشروق 7:07
صلاة الظُّهْر 12:37
صلاة العَصر 3:46
صلاة المَغرب 6:08
صلاة العِشاء 7:24
يهمك أيضًا | تعرف على كيفية اداء صلاة الجمعة فى المنزل