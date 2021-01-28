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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاهل المغربي يتلقى لقاح كورونا ويدشن الحملة الوطنية للتطعيم

الخميس 28/يناير/2021 - 07:19 م
الملك محمد السادس
الملك محمد السادس
محمد عمر
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‏‏ تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس،اليوم، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا معلنا تدشين الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا.

وأشرف الملك محمد السادس، اليوم بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي.

وأشارت الحكومة المغربية إلى أنه سيتم تلقيح حوالي 80 في المائة من السكان، وتقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.

وقالت الحكومة إن هذه الحملة ستتم بطريقة تدريجية،، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تتخطى أعمارهم 17 سنة.

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