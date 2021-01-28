خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع المنصة الموحدة للكهرباء

خدمات منصة الكهرباء الموحدة



فاتورة الكهرباء عبء كبير على المواطن تعد فاتورة الكهرباء الشهرية عبء وهم كبير، دائما ما يفكر فيها المواطن وتسيطر على تفكيره، وكذلك أيضا راتبه الشهري، وذلك بعد ازدياد أسعار الكهرباء، خلال الفترة الماضية، حيث يقوم المواطن بقراءة العداد بشكل دائما حتى يحدد قيمة الفاتورة، ويحفظ لها جزء من الأموال من الراتب الشهري، حيث تصدرت قراءة العداد اهتمامات المواطنين عبر المواقع الإخبارية.

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تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ما يزيد عن 16 خدمة إلكترونية عبر منصة الهرباء الموحدة، أبرزها: تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة، كما يمكن المواطن أن يقوم بتقديم تركيب عداد كودى خدمة العملاء والدعم الفنى من خلالها، تسجيل قراءة عداد الكهرباء، كما يمكن للعميل دفع فواتير استهلاك الكهرباء، وغيرها من الخدمات مثل تغير اسم صاحب العداد، حيث تسعى الدولة إلى رقمنة الخدمات بحيث تساعد المواطن وتخفف العبء عنه في المواصلات، والذهاب إلى المقار في ظل الوباء المتتشر.