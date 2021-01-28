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خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع المنصة الموحدة للكهرباء

الخميس 28/يناير/2021 - 06:54 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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يبحث كثير من المواطنين عن خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع المنصة الموحدة للكهرباء، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الأيام، ومع قرب موعد تسديد فاتورة الكهرباء، حيث اتجهت الدولة خلال هذه الفترة إلى تقديم جميع الخدمات الكترونيا في ظل جائحة كورونا التي انتشرت في بداية عام 2020، حيث أدت إلى خسائر كبيرة على كافة المستويات.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع المنصة الموحدة للكهرباء.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع المنصة الموحدة للكهرباء

ويمكن للمواطن الذي يرغب في تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع منصة الكهرباء الموحدة، التسجيل عبر الرابط الآتي: (من هنا) حيث يقوم المواطن بعد الدخول عبر الموقع الرسمي لمنصة الكهرباء الموحدة، أن يقوم بتحديد شركة الكهرباء التابع لها، من ضمن الـ 9 شركات الموجودة بمختلف جمهورية مصر العربية، وأن يقوم العميل باختيار خدمة العملاء، ثم الضغط على تسجيل القراءة حيث يقوم بكتابة الأرقام الموجودة بالعداد بالكامل.

خدمات منصة الكهرباء الموحدة

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ما يزيد عن 16 خدمة إلكترونية عبر منصة الهرباء الموحدة، أبرزها: تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة، كما يمكن المواطن أن يقوم بتقديم تركيب عداد كودى خدمة العملاء والدعم الفنى من خلالها، تسجيل قراءة عداد الكهرباء، كما يمكن للعميل دفع فواتير استهلاك الكهرباء، وغيرها من الخدمات مثل تغير اسم صاحب العداد، حيث تسعى الدولة إلى رقمنة الخدمات بحيث تساعد المواطن وتخفف العبء عنه في المواصلات، والذهاب إلى المقار في ظل الوباء المتتشر. 

فاتورة الكهرباء عبء كبير على المواطن

تعد فاتورة الكهرباء الشهرية عبء وهم كبير، دائما ما يفكر فيها المواطن وتسيطر على تفكيره، وكذلك أيضا راتبه الشهري، وذلك بعد ازدياد أسعار الكهرباء، خلال الفترة الماضية، حيث يقوم المواطن بقراءة العداد بشكل دائما حتى يحدد قيمة الفاتورة، ويحفظ لها جزء من الأموال من الراتب الشهري، حيث تصدرت قراءة العداد اهتمامات المواطنين عبر المواقع الإخبارية.

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