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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كيفية شحن عداد الكهرباء الكودي بشكل إلكتروني.. وطريقة قراءة العداد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:46 م
عداد الكهرباء الكودي
عداد الكهرباء الكودي
وسام عطية
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يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، كيفية شحن عداد الكهرباء الكودي بشكل إلكتروني وطريقة قراءة العداد، تنفيذًا للقرار الأخير بعدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وازداد البحث عن كيفية شحن عداد الكهرباء الكودي بشكل إلكتروني وطريقة قراءة العداد، بعد أن أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق أحدث برامج الدفع الإلكتروني لشحن العدادات مسبقة الدفع عبر الهواتف الذكية بدءا من 1 يوليو المقبل.

كيفية شحن عداد الكهرباء الكودي 

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أطلق تطبيقين إلكترونيين لشحن العدادات مسبقة الدفع وهما: «سهل - ماي واي».

طريقة استخدام تطبيق «سهل»:
1- تحميل تطبيق «سهل» إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» أو تحميل تطبيق الكهرباء «خالص» و«فوري» لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

2 - التأكد من أن الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد.

3- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية NFC.

4- تسجيل الدخول للبرنامج من خلال ادخال الاسم وكلمة المرور.

5- تمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

6- اختر تفاصيل الاستهلاك للإطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

7- اختر شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا.

8- اضغط «توجه بالدفع» مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

9- إدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيدكما تتيح خاصية Nfc قراءة كل معاملات كارت الفيزا التي تمت عليها مثل ماكينات ATM.

طريقة قراءة العداد الكودي

1 - حدد شركة الكهرباء التابع لها.

2 - الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء التابع لها.

3 - اختيار خدمة العملاء.

4 - اضغط على تسجيل القراءة.

5 - أكتب الأرقام الموجودة بالعداد بالكامل.

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وتأتي تلك الخدمات توفيرا على المواطنين من مجهود وايضا خوفا وحرصا على سلامتهم الصحية في ظل الظروف التي تمر بها جمهورية مصر العربية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، لذلك تعمل الدولة المصرية جاهدة بكل طاقتها ومؤسساتها المختلفة بتذليل العقبات بشكل نهائي أمام المواطنين للحفاظ على أكبر قدر ممكن من أرواحهم.

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