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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس صاحب سوبر ماركت بتهمة قتل زوجته في الجيزة

الخميس 28/يناير/2021 - 05:09 م
حبس صاحب سوبر ماركت
حبس صاحب سوبر ماركت
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس صاحب سوبر ماركت 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته بعدما هشم رأسها بعصا خشبية.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات مقتل زوجة على يد زوجها بمنطقة الوراق.

البداية كانت بلاغا تلقته شرطة النجدة أفاد بمصرع زوجة على يد زوجها بمنطقة الوراق، وعلى الفور شكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف الملابسات، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة الزوجة بها إصابة بمنتصف الرأس إثر كدمة بآلة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأجرى العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة فريق بحث لضبط الزوج المتهم، حيث تمكنت فرق المباحث برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث من ضبطه.

وشرحت التحريات أن المجنى عليها وزوجها نشبت بينهما خلافات أسرية فى الآونة الأخيرة، ويوم الجريمة خلال خلاف أسري بينهما قام الزوج بضربها بعصا خشبية على رأسها سقطت جثة هامدة.

كما تبين من التحريات أن الزوجين مر على زواجهما أكثر من 10 سنوات وبينهما أطفال، وأن الزوج يمتلك سوبر ماركت ودائم التشاجر معها.
تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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