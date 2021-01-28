«الغرببة» تنفي التأخر في إزالة عقارين قبل انهيارهما بالمحلة

نفت محافظة الغربية، صحة البيان المتداول على بعض المواقع بشأن عدم تنفيذ قرارات الإزالة في حي أول وحي ثان المحلة، ما أدى إلى فقدان عدد من المواطنين لحياتهم وإصابة الآخرين.وأكدت المحافظة، في بيان، أن العقارين المنهارين في حي أول المحلة خلال العام الماضي لم يصدر لهما أي قرارات إزالة وأنهما كانا بحالة جيدة ولم ترد بشأنهما أي شكاوى ولم يتم تحرير محاضر إزالة لهما، وأنه لم ينهار أي عقار بحي ثان المحلة خلال العام الماضي.وشدد، أنها ستعلن في بيان رسمي حصر بالمنازل التي كانت تمثل خطرا داهما والتي تم إزالتها بالفعل بحي أول وحي ثان المحلة، وأنه لا صحة لما تم ادعاؤه بإهمال قرارات الإزالة.