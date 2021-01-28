الجيش الصيني: استقلال تايوان سوف يعني «الحرب»
الخميس 28/يناير/2021 - 01:23 م
وكالاتطباعة
قال الجيش الصيني اليوم الخميس، إن استقلال تايوان سوف يعني الحرب، متبنيا لهجة أكثر صرامة في تعاملاته مع تايوان.
وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، للصحافة في بكين بأن: "استقلال تايوان يعني الحرب".
وقال إن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين، ودافع عن العمليات الجوية الصينية الأخيرة التي تنتهك بشكل متزايد المجال الجوي التايواني.
وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، للصحافة في بكين بأن: "استقلال تايوان يعني الحرب".
وقال إن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين، ودافع عن العمليات الجوية الصينية الأخيرة التي تنتهك بشكل متزايد المجال الجوي التايواني.