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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الصيني: استقلال تايوان سوف يعني «الحرب»

الخميس 28/يناير/2021 - 01:23 م
الجيش الصيني
الجيش الصيني
وكالات
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قال الجيش الصيني اليوم الخميس، إن استقلال تايوان سوف يعني الحرب، متبنيا لهجة أكثر صرامة في تعاملاته مع تايوان.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، للصحافة في بكين بأن: "استقلال تايوان يعني الحرب".

وقال إن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين، ودافع عن العمليات الجوية الصينية الأخيرة التي تنتهك بشكل متزايد المجال الجوي التايواني.

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