رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسيطر على انتشار كورونا ولا حالات جديدة بـ5 مناطق

الخميس 28/يناير/2021 - 12:34 م
كورونا في الهند
كورونا في الهند
وكالات
طباعة
قالت الهند اليوم الخميس، إنها تمكنت من كبح زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 إذ لم تبلغ خُمس مناطق البلاد عن أي حالات جديدة منذ أسبوع حتى رغم أن حملة التحصين لم تشمل حتى الآن سوى 2.4 مليون مواطن.

ولدى الهند التي يقطنها نحو 1.35 مليار نسمة ثاني أعلى عدد إصابات بالمرض في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن معدل العدوى قل كثيرا منذ ذروة بلغها في منتصف سبتمبر، وأشارت بعض الدراسات
إلى احتمال وجود مناعة قطيع في بعض مناطق البلاد.

وقال وزير الصحة هارش فاردهان "نجحت الهند في احتواء الجائحة" مشيرا إلى أن عدد الحالات المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية يقل عن 12 ألفا.

وأضاف أن 146 منطقة من أصل 718 في البلاد لم تبلغ عن أي حالة إصابة بكورونا منذ أسبوع و18 منطقة منذ أسبوعين.

وسجلت الهند في الإجمال حتى الآن عشرة ملايين و700 ألف إصابة تقريبا و153847 وفاة، وهو من أقل معدلات الوفيات بالمرض في العالم والذي يرجع بشكل جزئي لغلبة الشباب على سكانها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لـ«أسرة ماسورة الصرف الصحي» بالإسكندرية

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

«اختفاء وجثة طافية».. أسرة مريض كورونا بالسنبلاوين: فجعنا موته الغامض

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

الصور

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

image description

«إيناكتس أسيوط» لأول مرة في نهائيات مسابقة الإعلاميين العرب بدبي

الأكثر قراءة

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى 7 فبراير

انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى شرق الدلتا

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى