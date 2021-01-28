«مقاولات الغرف التجارية»: المليون وحدة سكنية تنعش السوق العقاري

أشاد وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، بتوسعات الدولة في قطاع الاستثمار العقاري في ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بافتتاح عدد من المشروعات القومية والبدء في إنشاء مليون وحدة سكنية جديدة.وأضاف الشريف، أن تلك التوسعات العمرانية تساهم بلا شك في الطفرة التي يشهدها السوق العقاري، وتساهم أيضا في توفير المزيد من فرص العمل، والقضاء علي البطالة التي وصلت إلى 7.3%، مشيرًا إلى أن عمليات البناء الجديدة ستساهم في القضاء علي العشوائية في البناء مما يوفر بيئة صحة وملائمة للمواطن المصري.ولفت إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى، أحد المشروعات القومية التى تم إطلاقها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم، وهو ما جذب أنظار العالم لهذا المشروع.وأكد عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري، أن هذه المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة، ساهمت بشكل كبير فى تقليل الفجوة بين الاحتياج والمعروض، فالسوق العقارى كان يعانى من فجوه كبيرة خلال الفترات السابقة بين العرض والطلب، كما أن مشروع الإسكان الاجتماعى حصل على إشادة دولية من البنك الدولى، وأكثر من منظمة عالمية.