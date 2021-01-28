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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فريق «الصحة العالمية» يغادر الحجر الصحي في ووهان ويبدأ العمل

الخميس 28/يناير/2021 - 12:29 م
فريق الصحة العالمية
فريق الصحة العالمية
وكالات
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غادر فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية يحقق في منشأ فيروس كورونا فندق الحجر الصحي بمدينة ووهان الصينية، اليوم الخميس، ليبدأ العمل الميداني بعد أسبوعين من وصوله للمدينة التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر 2019.

وشابت تلك المهمة التأخيرات والمخاوف المتعلقة بإتاحة المعلومات، وتراشق كلامي بين الصين والولايات المتحدة التي تتهم بكين بإخفاء حجم تفشي الفيروس، كما انتقدت شروط الزيارة التي نفذ بموجبها خبراء صينيون المرحلة الأولى من البحث.

وغادر الفريق الفندق بعد الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي بقليل (07:00 بتوقيت جرينتش) دون التحدث للصحفيين الذين كانوا على مسافة وخلف حاجز أصفر، واستقلوا حافلة ارتدى سائقها سترة وقاية كاملة.

ويقود بيتر بن إمبيرك، كبير خبراء منظمة الصحة في الأمراض التي تنتقل من الحيوانات لأنواع أخرى، فريق التحقيق الذي عمل عبر دائرة تليفزيونية خلال فترة الحجر، ومن المتوقع بقاء الفريق في الصين لأسبوعين آخرين.

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