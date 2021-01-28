كيف يدافع ترامب عن نفسه أمام الكونجرس؟

سلطت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، الضوء على كيفية دفاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نفسه أثناء المحاكمة ضده في مجلس الشيوخ الأمريكي.وأوضحت الشبكة الأمريكية، في تقرير لها صادر اليوم، أن ترامب يعتزم الدفاع عن نفسه عبر إفادة خطية في المحاكمة المقامة ضده في مجلس الشيوخ الأمريكي.ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة، أن ترامب قد يرسل رسالة إلى مجلس الشيوخ دفاعًا عن نفسه، وليس الحضور شخصيًا.وقالت إنه بالنظر إلى هذه الخطوة، ليس لدى ترامب أي خطط للمثول شخصيًا في جلسات الاستماع للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة ضده.وانضم إلى المدافعين عن ترامب المحامي جوشوا هوارد، المسئول السابق بوزارة العدل الذي كان يحقق مع الرئيس الأمريكي الثاني والأربعين بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي.