أسقف منفلوط يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس

ترأس الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط؛ اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بمنفلوط.وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي اتخذت الكنيسة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة، في حين ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوي.واقتصر قداس عيد الغطاس البابا على الكهنة والمرتلين فقط.وكان قد أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بأنه سيتم إعادة فتح الكنائس في إيبارشيتي القاهرة والإسكندرية ابتداء من 31 يناير الجاري.