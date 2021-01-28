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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

الخميس 28/يناير/2021 - 02:00 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي وجود صفحة بموقعي التواصل الإجتماعي «فيس بوك - يوتيوب» على شبكة الإنترنت تقوم ببث العديد من مقاطع الفيديو التي تتضمن عبارات ومواد خادشة للحياء، ويتم ذلك عبر قيام مقدمي هذا المحتوى بعقد لقاءات مع شباب وفتيات بالطريق العام، متضمنةً «عبارات تحمل مداورة لفظية، فضلًا عن كونها مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من المصارحة»، وإذاعتها للعامة دون تمييز بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط مسئولي تلك الصفحة، والقائمين على إدارة تلك اللقاءات، وهما«طالبان – مقيمان بدائرة قسمي شرطة الدخيلة وباب شرق بالإسكندرية»ـ وبحوزتهما «عدد 1 كاميرا محمل عليها العديد من اللقاءات التي تم تصويرها وبها عبارات خادشة للحياء – عدد 1 مايك "wireless" – عدد 2 هاتف محمول – مبلغ مالى من حصيلة نشاطهم المؤثم».

وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها بموقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك – يوتيوب» عبر شبكة الإنترنت، وإشرافه عليها بالاشتراك مع المتهم الثاني وشقيقه على النحو المشار إليه، لتحقيق نسب مشاهدة عالية، وكذا تحقيق استفادة مادية، وقرر بالتحصل على تلك الاستفادة المادية من خلال أحد الأشخاص، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بمضمون ما قرره المتهم الأول، وأضاف بقيام المتهم الأول وشقيقه بإعداد تلك الحوارات التي تحتوي على عبارات خادشة للحياء العام.

وتم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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