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فن

صور ياسر فرج وزوجته وآخر رسالة لها قبل وفاتها

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:12 م
ياسر فرج
ياسر فرج
منار إبراهيم
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سيطرت حالة من الحزن على أصدقاء وجمهور الفنان ياسر فرج بعد وفاة زوجته متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

الحزن يسيطر على جمهور ياسر فرج بعد خبر وفاة زوجته

وفاجأ ياسر فرج جمهوره بخبر وفاة زوجته إثر تعرضها لأزمة صحية وتدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما جعل جمهوره يدعو لها بالرحمة وقدموا له التعازي سواء متابعوه أو أصدقاؤه بالوسط الفني، وشيع جثمان زوجته عصر اليوم إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة.

ياسر فرج يطلب الدعاء لزوجته بعد إصابتها بفيروس كورونا


وكان ياسر فرج يحرص دائما على الدعاء لزوجته معربا عن حزنه الشديد بسبب إصابتها بالفيروس وعلق بكلمات مؤثرة عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك في بداية إصابتها قائلا: "اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علي زوجتي بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِها وعافِها واعف عنها، وأشملها بعطفك ومغفرتك، وتولّها برحمتك يا أرحم الراحمين، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشفها وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين".

آخر رسالة من ياسر فرج لزوجته قبل وفاتها


وشارك ياسر فرج صورة لزوجته أمام العناية المركزة منذ أيام يطالب جمهوره بالدعاء لها قائلا: "طول عمري وأنا بخاف من الباب ده.. كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب دة بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد.. والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي.. النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة".

وأضاف: "عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة.. ومفيش حاجة كبيرة على ربنا.. وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير".

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صور ياسر فرج وزوجته وآخر رسالة لها قبل وفاتها
صور ياسر فرج وزوجته وآخر رسالة لها قبل وفاتها
صور ياسر فرج وزوجته وآخر رسالة لها قبل وفاتها
صور ياسر فرج وزوجته وآخر رسالة لها قبل وفاتها
صور ياسر فرج وزوجته وآخر رسالة لها قبل وفاتها
صور ياسر فرج وزوجته وآخر رسالة لها قبل وفاتها

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