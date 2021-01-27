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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أول تعليق من صلاح على خروج مصر من كأس العالم لكرة اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:17 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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علق اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، على خروج منتخب مصر من بطولة كأس العالم لكرة اليد.

تعليق محمد صلاح على خروج منتخب مصر من بطولة كأس العالم لكرة اليد

وغرد على تويتر: "كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم.. فخورين جدًا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خسارة منتخب مصر لليد أمام الدنمارك مساء اليوم، بعد مباراة تاريخية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم التحية لمنتخب مصر لكرة اليد على الأداء المشرف أمام الدنمارك


وغرد على "تويتر": "تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة.. شكرا لكم".

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم ل كرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات، وكان يشارك في البطولة الـ24 منتخبًا فقط على مدى السنوات الماضية.

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أحداث مباراة منتخب مصر والدنمارك فى كأس العالم لكرة اليد

وتقام البطولة على 4 صالات هي الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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