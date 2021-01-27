رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل في بيتنا روبوت

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:59 م
في بيتنا روبوت
في بيتنا روبوت
محمد قدري
طباعة
نكشف خلال هذا التقرير عن تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة شيماء سيف وعدد من الشباب بعد نجاح المسلسل في تحقيق مشاهدات عالية خلال الحلقتين الأولى والثانية بسبب الكوميدية التي تتضمنها الأحداث.

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل في بيتنا روبوت

شهدت تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل في بيتنا روبوت أحداثا سريعة مع بداية الحلقة حيث وجد يوسف الذي يقدم دوره الفنان الشاب هشام جمال في مأزق كبير بسبب الفخ الذي وضعه شريكه وزوجته ميرنا لزيادة استثمارات الشركة التي يمتلك يوسف أقل من النسبة القانونية لإداراتها ووضع بند إجباري يفيد بخروجه من الشركة في حالة تعثرة عن سدد مبلع 9 ملايين جنيه ونصف لزيادة الاستثمارات مما يدخل يوسف في حالة نفسية سيئة، تخرج زومبا لإلقاء القمامة فتصدمها سيارة يتضح أن ناهد السباعي التي تقدم دور ضيفة شرف هي من تقودها وتقف من بعيد تراقب الموقف وتجد يوسف يسحب لذيذ بطريقة غريبة بعد أن فصل الشحن الكهربائي مما يجعل ناهد السباعي التي تعمل ناشطة في مجال حقوق الإنسان وتعتقد أنهم سبب في إهانة الخادمين ولا تعرف انهما روبوتات، تحضر وفد من حقوق الإنسان للفيلا لتجد مفاجأة كبيرة مما يجعل المنزمة تحولها للتحقيق للخطا الذي ارتكبته في حقوق الأسرة.

أبطال وصناع مسلسل في بيتنا روبوت

مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة شيماء سيف وهشام جمال وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر ودلال عبد العزيز وشيرين وعدد من النجوم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم دنيا سمير غانم وناهد السباعي وأوس أوس والمسلسل من إخراج وليد الحلفاوي ومن إنتاج هشام جمال وسينرجي للمنتج تامر مرسي.

قد يهمك أيضا..

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت.. وأحداث الحلقة الأولى


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

«الصحة العالمية» تؤكد سلامة لقاحات كورونا: مرت بكل مراحل الاختبارات

إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بالبداري

image description

محافظ أسيوط يتفقد قرية العتمانية الجديدة

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

جائزة «باول إرليش» الألمانية تذهب لعالمين أمريكيين في الأحياء الدقيقة

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

السجن عامًا لامرأة أخفت أعراض إصابتها بكورونا فى الصين

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

غدا.. آخر موعد للتقدم لمنحة دراسة الفن في فرنسا

منجي: كتابات تاريخية أكدت ريادة «نحميا سعد» لفن الجرافيك

«انعزلت 4 شهور».. محسن زايد يروي تفاصيل كتابة «حديث الصباح والمساء»

تمديد سوق تخفيضات الكتب في الإمارات حتى 31 يناير