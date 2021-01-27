تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل في بيتنا روبوت

أبطال وصناع مسلسل في بيتنا روبوت





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نكشف خلال هذا التقرير عن تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة شيماء سيف وعدد من الشباب بعد نجاح المسلسل في تحقيق مشاهدات عالية خلال الحلقتين الأولى والثانية بسبب الكوميدية التي تتضمنها الأحداث.شهدت تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل في بيتنا روبوت أحداثا سريعة مع بداية الحلقة حيث وجد يوسف الذي يقدم دوره الفنان الشاب هشام جمال في مأزق كبير بسبب الفخ الذي وضعه شريكه وزوجته ميرنا لزيادة استثمارات الشركة التي يمتلك يوسف أقل من النسبة القانونية لإداراتها ووضع بند إجباري يفيد بخروجه من الشركة في حالة تعثرة عن سدد مبلع 9 ملايين جنيه ونصف لزيادة الاستثمارات مما يدخل يوسف في حالة نفسية سيئة، تخرج زومبا لإلقاء القمامة فتصدمها سيارة يتضح أن ناهد السباعي التي تقدم دور ضيفة شرف هي من تقودها وتقف من بعيد تراقب الموقف وتجد يوسف يسحب لذيذ بطريقة غريبة بعد أن فصل الشحن الكهربائي مما يجعل ناهد السباعي التي تعمل ناشطة في مجال حقوق الإنسان وتعتقد أنهم سبب في إهانة الخادمين ولا تعرف انهما روبوتات، تحضر وفد من حقوق الإنسان للفيلا لتجد مفاجأة كبيرة مما يجعل المنزمة تحولها للتحقيق للخطا الذي ارتكبته في حقوق الأسرة.مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة شيماء سيف وهشام جمال وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر ودلال عبد العزيز وشيرين وعدد من النجوم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم دنيا سمير غانم وناهد السباعي وأوس أوس والمسلسل من إخراج وليد الحلفاوي ومن إنتاج هشام جمال وسينرجي للمنتج تامر مرسي.