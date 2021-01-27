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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تدشن أكاديمية الوسطية لمحاربة التطرف والفكر الضال

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:05 م
السديس
السديس
محمد عمر
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، أكاديمية الوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام لمحاربة التطرف والفكر الضال.

وقال السديس إن رئاسة الحرمين تهدف من خلال تدشين الأكاديمية إلى تحقيق رؤية التوسط والاعتدال في كل مناحي الحياة فكرا وسلوكا، وإيصال رسالة الدين الحنيف من منطلق الوسطية والاعتدال، ونبذ ومحاربة الأفكار المتطرفة والدخيلة على الدين الإسلامي، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتسعى الأكاديمية إلى تحقيق العديد من الأهداف التي يأتي أولها بناء الفكر الصحيح لأبناء الأمة الإسلامية، وتحقيق السلوك القويم وفق كتاب الله وسنة نبيه، وتعزيز روح المواطنة داخل المجتمع، وترسيخ ثقافة الحوار، وحماية الفكر والعقل من الحيرة والشك والاضطرابات المصاحبة، وتفسير وإيضاح المنهج الصحيح، وكشف المذاهب المنحرفة والفكر الضال، وذلك حسب الوكالة.

وشدد السديس على أن الأمنَ بمفهومه الشامل مطلب رئيس لكلِّ أمة، إذ هو ركيزة استقرارِها، وأساس أمانها واطمئنانها، لِما له من الصلة الوثيقةِ بهوية الأمة وشخصيّتِها الحضارية.

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