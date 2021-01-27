تقرير بريطاني يكشف أعراض أشد خطورة للسلالة الجديدة من كورونا

كشف مكتب الصحة الوطنية البريطانية، أن الأشخاص الذين يعانون من السلالة الجديدة لفيروس كورونا والتى تسمى بـ "كينت" هم أكثر عرضة للإصابة بالسعال والتهاب الحلق والتعب وآلام العضلات.ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطانى، أكد الباحثون، أن هذا يختلف عن الأعراض الرسمية الثلاثة التي ذكرتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية للسلالة الأصلية، وهي السعال والحمى وفقدان التذوق أو حاسة الشم.وقال التقرير الذي صدر اليوم، إن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن التعب العام وآلام العضلات، فيما قلت أعراض فقدان حاسة التذوق والشم.ووصف الباحثون، أنه أكبر تغيير في الأعراض بين السلالتين القديمة والجديدة، هو أن الناس أقل عرضة للإبلاغ عن درجات حرارة عالية بالسلالة الجديدة.لم تجد الدراسة أي اختلاف حقيقي في تقارير ضيق التنفس أو الصداع من المرضى الذين يعانون من السلالة الجديدة.وأشار الباحثون إلى أن السلالة الجديدة تزيد من احتمالية الوفاة بين المصابين بنسبة تتراوح بين 91 في المائة.