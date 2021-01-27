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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

فبراير.. تسليم المرحلة الرابعة لوحدات سكن مصر بحدائق أكتوبر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:59 م
وحدات سكن بحدائق
وحدات سكن بحدائق أكتوبر
محمد إبراهيم
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أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر البدء في تسليم المرحلة الرابعة من وحدات سكن مصر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي والتي تشمل نحو ٥٧٦ وحدة سكنية بدءا من يوم 7 فبراير المقبل، ويحتوي المشروع على مساحات خضراء وحديقة مركزية على مسطح ٤ أفدنة جاري تخطيطها وخدمات متنوعة.

وأكد الجهاز في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن مشروع سكن مصر يشمل إنشاء وحدة صحية لتوفير الرعاية الصحية الأولية والطبية للأسرة ومدرسة للمراحل التعليمية المختلفة للطلاب وتنفيذ سوق تجاري لتوفير السلع واحتياجات السكان وحضانة للأطفال جاهزة للتشغيل حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح البيان أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بدأ من قبل لأول مرة في توزيع تلك الوحدات خلال المرحلة الأولي خلال نوفمبر الماضي، فى تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة 207 عمارات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى.

من جانبه، قال المهندس محمد مصطفي رئيس الجهاز، إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى البنك، وسداد مبلغ دفعة الاستلام، واستلام الجواب من البنك موجه للشئون العقارية بمقر جهاز المدينة، لمعاينة واستلام وحدته.

وتابع إن الجهاز مستمر في تسليم الوحدات لكل الحاجزين في المشروع وهو من المشروعات المهمة في مدينة حدائق أكتوبر، والتي تضم جميع أنواع الإسكان المتوسط والمتميز ومنها دار مصر والإسكان الاجتماعي والإسكان القومي وعدد كبير من الكمبوندات النموذجية ذات الشكل الجمالي المتميز فضلا عن وجود الإسكان القومي ومناطق التي بيتك والقطع المميزة ومشروع ال209 وغيرها من المشروع.

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