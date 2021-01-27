مقتل 4 إرهابيين بضربة جوية لطيران التحالف الدولى بكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة عناصر إرهابية بضربة جوية لطيران التحالف الدولي في محافظة كركوك.وذكرت الخلية- حسبما نقلته قناة "السومرية" الإخبارية- أنه "استكمالًا للعمليات الاستبقاية التي تشرف عليها قيادة العمليات المشتركة لمطاردة بقايا عصابات داعش الإرهابية في المناطق الجبلية والنائية وغيرها من المناطق، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وجهت قيادة العمليات المشتركة طيران التحالف الدولي بدك أحد أوكار عصابات داعش بأسلحة متطورة ضمن قاطع عمليات كركوك".وأضافت "من أجل معرفة ومتابعة نتائج هذه الضربة خرجت قوة من الفوج الرابع في لواء المشاة 34 بالفرقة التاسعة إلى منطقة الطامور، حيث عثرت على أشلاء لأربعة عناصر إرهابية من عصابات داعش، وعجلة مدمرة، وجرار زراعي، ودراجة نارية مدمرة أيضًا، كما عثرت على بندقيتين نوع كلاشنكوف".كما أن قيادة العمليات المشتركة تواصل جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية التي ترد إليها من خلال الجهد الميداني والمتابعة المستمرة لتحركات بقايا العصابات الإرهابية.