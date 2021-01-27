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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المغرب يدعو المواطنين للتسجيل الحصول على لقاح كورونا عقب توزيعه

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:51 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
منار أحمد
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دعت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، المواطنين للتسجيل في لوائح التطعيم للقاح فيروس كورونا المستجد، عبر مواعيد مسبقة من خلال موقع إلكتروني خصص لذلك.

جاء ذلك عقب اعلان وزارة الصحة المغربية، البدء في توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أنحاء المملكة، مع استعداد البلاد لإطلاق برنامج تطعيم جماعي ضد الفيروس هذا الأسبوع، حسبما أعلنت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

ووصلت جرعات اللقاح إلى مختلف المراكز المخصصة للتطعيم، لتخزن في أنحاء البلاد في ظروف آمنة، حيث درجة الحرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية.

وتسلم المغرب، الجمعة، مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا، جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، ويتوقع أن يتسلم 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم الصينية في وقت لاحق، اليوم.

وطلبت الرباط 66 مليون جرعة لقاح، منها 25 مليونا من أسترازينيكا والبقية من سينوفارم، مع استهداف المملكة تطعيم 33 مليون شخص.

وقد أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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