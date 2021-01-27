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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الأوقاف الفلسطينية تدين هدم الاحتلال لمسجد جنوب الخليل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:14 ص
الأوقاف الفلسطينية
الأوقاف الفلسطينية
مروة عنبر
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أدان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد أم قصة في تجمع بدوي الزويدين والبسايطة التابع لمجلس قروي الكعابنة وأم الدرج بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأكد ابو الرب، اليوم الأربعاء، أن هدم المساجد يدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت اليها الة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، مضيفا بأن هذه الجريمة اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم.

وشدد أبو الرب على أنه لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، معتبرا أن هذا الاعتداء العنصري يضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية بحق المقدسات.

وطالب أبو الرب المؤسسات الإسلامية الدولية كمنظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الإسلامي والدول العربية والإسلامية بالتدخل والعمل لوقف وإنهاء هذه الاعتداءات، وفقا لوكالة وفا.

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