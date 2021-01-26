الصافي عبد العال: حالة حقوق الإنسان بمصر ممتازة وانتقادات الكونجرس كاذبة

أكد الصافي عبد العال الصغير عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، أن حالة حقوق الإنسان في مصر ممتازة وكل ما يثار في هذا الأمر كذب وتلفيق، موضحا أن هناك سيادة للقانون ومواجهات حادة وحتمية مع الفساد والانتصار دوما للعدالة.وقال «الصغير» خلال تصريحات له اليوم، أن ما تقوم به مصر بمجال حقوق الإنسان وتحسين البيئة التي يعيش فيها ملايين المصريين سواء في السكن أو المياه أو الكهرباء أو البنية التحتية أو الصحة، يؤكد أنه حدثت نقلة كبيرة بمجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، موضحا أنه لا يوجد لدينا معتقلين سياسين وإنما متهمين بقضايا تمثل خروج عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة، قائلا: «قضاء مصر نزيه مستقل لا ينظر ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية».وشدد عضو مجلس النواب على رفضه التام لبعض الانتقادات من جانب أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين دأبوا على استخدام حقوق الإنسان شماعة للنيل من مصر، مشيرا إلى رفضه التام أي تدخل لأعضاء برلمان دولة أخرى في الشأن الخاص لنا لأن لدينا مجلسي النواب والشيوخ يعبران عن الشعب المصري.ولفت إلى أن مصر لا تدخر جهدا في تعزيز الحقوق والحريات وما يتردد عبر الكونجرس الأمريكي أو الاتحاد الأوروبي بخصوص وجود معتقلين في البلاد، كذب فج رخيص، مطالبا هذه الجهات بتقصي الحقائق قبل إصدار الانتقادات ورؤية الأوضاع التي كانت تعانيها مصر قبل سنوات أمام الإرهاب والفوضى.