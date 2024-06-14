مصطفى فتحى ينفى البكاء بعد تسجيله هدفًا فى شباك سموحة

نفى مصطفى فتحي نجم نادي بيراميدز، ما تردد عن بكائه بعد إحرازه الهدف الثاني للفريق في شباك سموحة باللقاء الذي انتهى بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة على استاد الدفاع الجوي.

وقال مصطفى فتحي للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، إنه لم يبك متأثرا بأي شيء ولم يبك من الأساس، وكل ما حدث أنه بعد تسجيل الهدف حاول زميله البوركيني بلاتي توريه الإمساك به للاحتفال فارتطمت يد توريه بوجهه.

وقال نجم بيراميدز:" شعرت بحالة دوار بسيطة من الارتطام بالوجه مع بلاتي ولذلك سقطت على الأرض لبعض الثواني محاولا عدم الوقوف حتى استعادة الوعي بشكل كامل، وما أشيع عن بكائي أمر غير صحيح بالمرة".

وفي السياق ذاته، حقق فريق بيراميدز الفوز على سموحة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري.

سجل ثلاثية بيراميدز فاخري لاكاي في الدقيقة 18 ومصطفى فتحي في الدقيقة 24 وفيستون مايلي في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد بيراميدز بعد هذا الانتصار عند 56 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد سموحة عند 35 نقطة في المركز السابع.