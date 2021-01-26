إسرائيل تعلن وصول مبعوثيها إلى المغرب والإمارات

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وصول سفيرها السابق لدى مصر دافيد غوفرين إلى العاصمة المغربية الرباط لبدء مهامه كقائم بالأعمال.‏‎كما أعلنت وصول القنصل الإسرائيلي إيلان شتولمان إلى دبي لبدء مهامه الدبلوماسية بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط قال في وقت سابق، اليوم، أمام مجلس الأمن إنه يجب البناء على المناخ الإيجابي الناتج عن اتفاقات السلام بين دول عربية وإسرائيل.