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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يدعو المجتمع الدولي لدعم الموقف الفلسطيني

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:25 م
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
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دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الثلاثاء، إلى البناء بشكل إيجابي على اتفاقيات السلام بين دول عربية وإسرائيل لحل القضية الفلسطينية.

وقال أبوالغيط، خلال كلمة له اليوم أمام مجلس الأمن الدولي، إن هناك تطلعًا لقيام الإدارة الأمريكية الجديدة بتصحيح الإجراءات غير المفيدة، داعيًا المجتمع الدولي لدعم الموقف الفلسطيني.

وأضاف أنه "يجب على الإدارة الأمريكية الجديدة العمل بدعم من الأطراف الدولية المؤثرة لإعادة العملية السياسية لمسار مثمر للشعب الفلسطيني".

وشدد على أن حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، لن تكون بدون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الصيغة تعرضت للتهميش، خلال الفترة الماضية، وهو ما شجع الحكومة الإسرائيلية على تكثيف نشاطها الاستيطاني والتلويح بمشروعات خطيرة وهدامة.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية السابقة، وضعت أساسًا جديدًا للتسوية، لا ينطلق من المرجعيات المعروفة أو حتى من التفاوض بين الطرفين، بينما بفرض الأمر الواقع، وكأن جهود التسوية السابقة كانت عبثًا ومضيعة للوقت والجهد.

وأوضح أن المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، ما زال يعتبر حل الدولتين الصيغة الوحيدة المقبولة لإنهاء النزاع، ولا يزال يرى أن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعي أو قانوني.

كما دعا أبوالغيط المجتمع الدولي لدعم القرار الفلسطيني لإجراء الانتخابات لما لهذا القرار من أهمية كبيرة.

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