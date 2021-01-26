رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع القنصل الفرنسي العام المستجدات السياسية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:46 م
محمد اشتية
محمد اشتية
أ ش أ
طباعة
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، القنصل الفرنسي العام، رنييه تروكاز، آخر التطورات والمستجدات السياسية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان نجاح عقد الانتخابات في فلسطين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن رئيس الوزراء استعرض خلال اللقاء الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، والتضييقات على الحركة من خلال زيادة الحواجز والاقتحامات اليومية والاعتقالات، واستمرار محاصرة قطاع غزة.

وطالب أشتية فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين لما فيه من حماية وإنقاذ لحل الدولتين من التلاشي، في ظل المتغيرات السياسية الجديدة، مشددا على أن عقد الانتخابات العامة في فلسطين هو شىء وجودي، والحكومة ستبذل كافة الجهود والتسهيلات لضمان عقدها على أكمل وجه، مؤكدا ضرورة وجود ضغط دولي جاد لضمان عقدها في القدس، وضمان مشاركة الفلسطينيين فيها ترشيحا وانتخابا مثلما عقدت الانتخابات السابقة.

وأطلع رئيس الوزراء القنصل الفرنسي على الجهود الحكومية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الاتصالات مع العديد من دول العالم لتأمين اللقاح للحد من انتشار الوباء.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«المصيلحى»: إصدار 568 بطاقة تموينية للأسر الأكثر احتياجًا.. ومخزون السلع آمن

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

«الصحة» تُعلن حزمة الخدمات المقدمة خلال جائحة كورونا

هل تم تأجيل عقد امتحانات التيرم الأول بجميع الصفوف إلى مايو القادم؟

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

730 مليون يورو ديون قصيرة الأجل على برشلونة الإسباني

دراسة: تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر الدائم

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تعلن عن 8 وظائف قيادية شاغرة

في احتفالية افتراضية.. «المجلة اللندنية» تدشّن موقعها الجديد بلغاته الأربع

كيف احتفلت قصور الثقافة بعيد الشرطة في المحافظات؟

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس