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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لمقاومة ألزهايمر.. 5 عادات لتحسين صحة عقلك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:20 م
الزهايمر
الزهايمر
شيماء دهب
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هناك العديد من المعتقدات الخاطئة فيما يخص مرض ألزهايمر أولها أنه لا يُصاب به من كان شابًا، ولكن هناك من الشباب من يصابون بمرض ألزهايمر، وتوصل العلماء إلى أنه يمكننا أن نؤخر الوصول إليه ببعض المهارات يأتي من أهمها ما يلي:

1- القيام بنزهة سريعة
قيامك بنزهة أو أي عمل سريع يساعد على زيادة تدفق الدم للمخ، ويزيد من القدرة على التفكير بأفكار غير تقليدية أو إبداعية.

2- تناول مربع من الشيكولاتة الداكنة
تعتبر الشيكولاتة الداكنة من الأطعمة التى تحمل المزيد من العناصر الغذائية الهامة والمعادن التى تعمل على زيادة الدورة الدموية ومعدل توصيل الأكسجين داخل الجسم.

3- الجلوس بشكل مستقيم
الجلوس غير المعتدل له آثار مستقبلية سيئة فلا بد من الجلوس بشكل مستقيم، مع الكتفين للخلف مما يزيد من تدفق الدم للدماغ حيث تشير الدراسات إلى أن الجلوس بشكل مستقيم، يمكن أن يحسن من الكيفية التى يراك بها الآخرون.

4- التوت الأزرق
تناول التوت الأزرق يعمل على إمدادك بالعديد من العناصر الهامة لجسمك مثل الفلا فونويد والبوليفينول والمركبات الصحية الأخرى مما يمكن أن تزيد من تجديد الخلايا العصبية.

5- استخدام الروائح للتخلص من التوتر
يساعد استخدام روائح هادئة على إزالة مشاعر القلق والتوتر من المنزل، وتهدئة الجهاز العصبي، مما يحسن الوظائف الإدراكية والمزاجية فاللافندر والليمون الحلو واللبان الدكر جميعها تساعد على تهدئة الحال والتخلص من التوتر.

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