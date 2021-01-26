لمقاومة ألزهايمر.. 5 عادات لتحسين صحة عقلك

1- القيام بنزهة سريعة



2- تناول مربع من الشيكولاتة الداكنة



3- الجلوس بشكل مستقيم



4- التوت الأزرق



5- استخدام الروائح للتخلص من التوتر



هناك العديد من المعتقدات الخاطئة فيما يخص مرض ألزهايمر أولها أنه لا يُصاب به من كان شابًا، ولكن هناك من الشباب من يصابون بمرض ألزهايمر، وتوصل العلماء إلى أنه يمكننا أن نؤخر الوصول إليه ببعض المهارات يأتي من أهمها ما يلي:قيامك بنزهة أو أي عمل سريع يساعد على زيادة تدفق الدم للمخ، ويزيد من القدرة على التفكير بأفكار غير تقليدية أو إبداعية.تعتبر الشيكولاتة الداكنة من الأطعمة التى تحمل المزيد من العناصر الغذائية الهامة والمعادن التى تعمل على زيادة الدورة الدموية ومعدل توصيل الأكسجين داخل الجسم.الجلوس غير المعتدل له آثار مستقبلية سيئة فلا بد من الجلوس بشكل مستقيم، مع الكتفين للخلف مما يزيد من تدفق الدم للدماغ حيث تشير الدراسات إلى أن الجلوس بشكل مستقيم، يمكن أن يحسن من الكيفية التى يراك بها الآخرون.تناول التوت الأزرق يعمل على إمدادك بالعديد من العناصر الهامة لجسمك مثل الفلا فونويد والبوليفينول والمركبات الصحية الأخرى مما يمكن أن تزيد من تجديد الخلايا العصبية.يساعد استخدام روائح هادئة على إزالة مشاعر القلق والتوتر من المنزل، وتهدئة الجهاز العصبي، مما يحسن الوظائف الإدراكية والمزاجية فاللافندر والليمون الحلو واللبان الدكر جميعها تساعد على تهدئة الحال والتخلص من التوتر.