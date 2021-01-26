حي غرب مدينة نصر يوقف عددا من أعمال البناء المخالف

أوقف حي غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أعمال بناء مخالف وقامت الأجهزة التنفيذية بإيقاف اعمال بناء بدون ترخيص بشارع السلام مع شارع سليم بعزبة العرب، وتم مصادرة المعدات وإيداعها في مخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما أوقف الحي غرب بناء مخالف بناء بدون ترخيص بعزبه العرب، وتم إيداع المعدات في مخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.و واصلت الأجهزة التنفيذية بالحي بأعمال تركيب بالوعات صرف مطر شارع الشركات آخر مساكن ضباط الصف، وامتداد رمسيس بـ 3 بالوعات، وبجوار كوبري أكتوبر وطريق النصر بـ 2 بالوعة، وبجوار مستشفى دار الفؤاد تركيب بالوعة.