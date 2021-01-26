«مفيش مشاكل».. نيللي كريم تعلن بدء تصوير مسلسلها الرمضاني

بدأ طاقم عمل مسلسل النجمة نيللي كريم اليوم، تصوير المشاهد الأولى مع العمل المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.وقالت نيللي لـ"الدستور"، إنه من المقرر أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من العمل الجديد اليوم ولكنها لن تبدأ تصوير مشاهدها اليوم، وأن العمل سيتم تصويره دون مشكلات كما أثير خلال الفترة الماضية وأن العمل مهدد بالإلغاء.وكان المنتج جمال العدل اتفق مع عدد من النجوم على المشاركة في العمل ومنهم تارا عماد وهشام اسماعيل وعارفة عبد الرسول والمسلسل من تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وجار الترتيب والاتفاق مع باقي نجوم العمل الجديد.