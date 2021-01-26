إصابة مدنيين سوريين جراء تفجير انتحارى بريف الرقة

أصيب عدد من المدنيين السوريين بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء تفجير انتحاري إرهابي وسط مدينة تل أبيض التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي بريف الرقة الشمالي.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر أهلية القول، "إن انتحاريًا فجر نفسه في مدينة تل أبيض مقابل مبنى العدلية، ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين المارة".وتشهد مناطق انتشار الاحتلال التركي حالة من الفوضى والانفلات الأمني والاقتتال بين التنظيمات الإرهابية بسبب الخلاف على النفوذ والمسروقات.