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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» لتطوير وحدات طب الأسرة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:55 ص
مشروعات «حياة كريمة»
مشروعات «حياة كريمة»
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة طب أسرة الهمامية بمركز البدارى للوقوف على معدلات التنفيذ وذلك بعد انتهاء أعمال الاحلال والتجديد لها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تفقد أعمال تنفيذ مدرسة عزبة الحاج أحمد للتعليم الأساسي بقرية العتمانية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد، رافقه خلال الجولة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وناجح سعد نائب رئيس المركز وبعض المهندسين المشرفين على المشروعات.

بدأ الجولة، بتفقد وحدة طب أسرة الهمامية، والتي تم تنفيذها على مساحة 1503 متر بتكلفة اجمالية بلغت 5 ملايين و705 آلاف جنيه واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء، ثم تفقد أعمال انشاء مدرسة عزبة الحاج أحمد بقرية العتمانية وتابع معدلات التنفيذ واستمع إلى المهندسين المشرفين على المشروع لمراحل التنفيذ للمشروع.

وشدد المحافظ، على مراعاة الاشتراطات الفنية والقياسية وجودة الأعمال في التنفيذ ونهو المشروع وفقًا للخطة الزمنية، موضحا أنه جار إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادة حياة كريمة للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى.

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