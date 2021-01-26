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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مخاوف من عودة نشاط «الذئاب الرمادية» ضد المعارضين الأتراك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:12 ص
متطرفون
متطرفون
أمينة ذكى
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كشفت الشبكة الألمانية الإخبارية "دويتش فيليه" عن مخاوف من عودة حركة الذئاب الرمادية للنشاط من جديد في تركيا، لاسيما مع تزايد هجمات المتطرفين اليمينيين على المعارضين السياسيين في تركيا بينما تحمل المعارضة الحكومة مسؤولية العنف.

يأتي هذا في أعقاب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في صدمة كبيرة للجمهور التركي، حيث صور مجموعة من البلطجية يرتدون ملابس سوداء تهاجم السياسي المعارض سلجوق أوزداغ من حزب المستقبل الديني المحافظ، حيث تمت مهاجمة النائب أمام منزله في أنقرة.

وبعد ما تم البحث عن المهاجمين على الفور، تم القبض على اثنين منهم بتهمة الاعتداء، حيث تبين أن أحد المهاجمين هو الطالب عبد الرحمن جولسيرين، وهو عضو في ما يسمى بـ "الذئاب الرمادية" في أنقرة، بالإضافة إلى ذلك، كانت سيارة المهاجم مملوكة لنائب رئيس جمعية الذئب الرمادي المحلية.

◄ ماهي جماعة الذئاب الرمادية؟

هم متطرفون أتراك يمينيون معروفون في ألمانيا باسم "الذئاب الرمادية"، ومع أعمال عنف وحشية وحرق وجرائم قتل، نشرت الجماعة الخوف والرعب، لا سيما في السبعينيات، كما كانت "مذبحة ماراس" في عام 1978، على وجه الخصوص من أبرز أعمال الحركة، حيث قامت مجموعة من أنصار الذئاب الرمادية بإعدام أكثر من 100 شخص ينتمون إلى المجتمع الديني العلوي.

الخوف الآن من عودة الظروف بعد ذلك، بعد كل شيء، الهجوم على أوزداغ ليس حالة منعزلة: في الماضي القريب، تزايدت الهجمات اليمينية المتطرفة على ممثلي الصحافة أو أعضاء المعارضة.

يشير خبير التطرف اليميني فاتح ياسلي من جامعة أبانت عزت بايسال في بولو إلى أن الذئاب الرمادية انسحبت منذ فترة طويلة، لكنها الآن في صعود مرة أخرى، وأضاف: "يمكن تفسير التراجع بحقيقة أن العدو اليساري كاد يختفي، فبعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، تراجعت بشكل كبير احتجاجات الطلاب والعمال في الشوارع"، وأضاف: لقد انسحب اليساريون أكثر فأكثر من الشوارع ولم يتسببوا في أي رد فعل عنيف من المتطرفين اليمينيين، حسب نظريته ولكن الآن اختلف الأمر.

◄ متطرفون يمينيون في الحكومة

قالت الشبكة الألمانية إن الذراع السياسي للذئاب الرمادي هو حزب الحركة القومية المتطرف، جزء من الحكومة التركية منذ الانتخابات البرلمانية في عام 2018 وانضم الحزب إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ في ائتلاف - ما يسمى بتحالف الشعب - وبالتالي ارتقى من حزب معارض راديكالي إلى قوة مسؤولة عن الحكومة.

ويقول ياسلي: "القوميون الآن في وضع تاريخي - كل الجماعات والأحزاب والهياكل التي يرونها تهديدًا لكتلة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية توصف بأنها أعداء وتقاتل".

كما يتعرض الحزب لضغوط لأن علامات التفكك أصبحت ملحوظة أيضًا في صفوفه: بعد نزاع حول الاتجاه، أسست السياسية السابقة عن حزب الحركة القومية ميرال أكسينر حزب الخير وبات قوة يجب أخذها على محمل الجد، والتي تقاس بالأصوات.

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