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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة أمنية لضبط تجار المخدرات في قرية بالمنوفية بعد قتل شاب أبلغ عنهم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:30 ص
حملة أمنية بالمنوفية
حملة أمنية بالمنوفية
ولاء القاضى
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سادت حالة من الهدوء في قرية "كفر صراوة" بالمنوفية عقب الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية على القرية وضبط الخارجين عن القانون، مع مطالب أهالي القرية باستمرار الحملات لضبط مروجي المواد المخدرة بالقرية بعد انتشارها، والتعامل بكل قوة مع المسجلين وتجار المخدرات.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن، مدير الأمن، وبقيادة عدد من القيادات الأمنية بالمديرية ومركز شرطة أشمون، حملة أمنية مكبرة على قرية صراوة التابعة لمركز أشمون، بعد مقتل أحد الشباب وإصابة شقيقه على يد تاجر مخدرات، بعد إبلاغه الشرطة عن تجارته في المواد المخدرة.

ونجحت الحملة المكبرة على قرية "صراوة" في ضبط عدد من الخارجين على القانون، حيث ضبط عدد من الهاربين من أحكام قضائية، كما ضبط مسجلين خطر وبحوزتهم أسلحة نارية وأخرى بيضاء، وتم ضبط عدد من مروجي المخدرات وبحوزتهم كميات من مخدر الأستروكس والبانجو.

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