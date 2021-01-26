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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

زيمبابوى تحشد مواردها لمكافحة أسراب الجراد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:00 ص
الجراد
الجراد
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أعلنت زيمبابوي، أنها تحشد مواردها حاليًا؛ لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة أسراب الجراد، وذلك في أعقاب اجتياحها لمناطق في ناميبيا مؤخرًا، ما تسبب فى حدوث أضرار جسيمة بحوالي خمسين ألف هكتار من المحاصيل الزراعية هناك.

وأوضح رئيس معهد بحوث حماية النباتات الزراعية في زيمبابوي، شينجيراى نياماتوكوا، أنه يجرى حشد الموارد لإدارة عملية مكافحة تفشى الجراد، وللتنبؤ الفعال بتحركاتها.

وأضاف رئيس معهد البحوث: «إننا لم نتلقِ حتى الآن تقارير عن رصد أسراب للجراد عند شلالات فيكتوريا والمناطق السكنية فى شمال اقليم ماتابيلاند، ولكننا سنقوم بعمليات مراقبة».

وتابع: «من المهم بالنسبة لنا أن يتم تبادل المعلومات والتنبؤات بشان حركة أسراب الجراد لاتخاذ الاجراءات المناسبة للحيلولة دون تفشى الجراد، لأنها يمكن أن تدمر مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية».

وجدير بالذكر أن أسراب الجراد كانت قد اجتاحت مناطق فى زيمبابوى وبوتسوانا وناميبيا وزامبيا، بعد هطول أمطار غزيرة خلال العام الماضي، ما أجبر وكالات حماية النباتات الزراعية على اتخاذ خطوات لمكافحة الجراد.

ومما يذكر أن مجموعة تنمية منطقة الجنوب الأفريقى سادك وشركائها مثل المنظمة الدولية لمكافحة الجراد فى وسط وجنوب إفريقيا، تتعاون مع الدول الأربع من أجل مكافحة تفشى الجراد وحماية سبل معيشة سكانها.

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